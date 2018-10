Maltempo Sardegna: a Carloforte per il forte vento il traghetto Gb Conte urta in banchina

Carloforte, 29 Ott 2018 – Quest’oggi, il traghetto Gb Conte, impiegato dalla compagnia di navigazione Delcomar sulla tratta Carloforte-Portovesme, alle ore 13 circa, per il forte vento, ha urtato la banchina del molo Tagliafico durante la manovra di attracco, riportando danni allo scafo.

Nessun operatore di bordo o passeggero è risultato ferito ed i danni materiali non sono tali da compromettere il galleggiamento dell’unità, che ora si trova ormeggiata in banchina in attesa delle doverose azioni che Capitaneria di Porto ed enti tecnici dovranno intraprendere.

Nell’immediatezza dell’evento, i militari del Comando della capitaneria della piccola isola sarda, hanno effettuato un primo sopralluogo constatando la situazione, e sono già iniziate le azioni volte ad esperire all’inchiesta che seguirà.

Non risultano sversamenti di sostanze inquinanti.