Maltempo, 7 vittime: quattro morti nel Lazio, una vittima in Liguria, Veneto e Campania

Roma, 29 Ott 2018 – Continua l’intensa fase di maltempo sull’Italia: è allerta rossa in sei regioni. Il presidente del Consiglio ha firmato la mobilitazione della Protezione Civile. Due vittime nel Frusinate Un enorme pino è caduto schiacciando una Smart con a bordo due giovani. È accaduto lungo la via Casilina in territorio di Castrocielo, in provincia di Frosinone. A perdere la vita Rudy Colantonio, imprenditore di Arce e una sua amica. L’auto è stata travolta dal pino che non ha dato scampo ai due occupanti. Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino ed i carabinieri.

L’ondata di maltempo sta flagellando l’intera provincia da nord a sud con allagamenti e frane nella Valle di Comino e nel Cassinate.

Un giovane di 21 anni, della provincia di Caserta, è morto schiacciato da un albero che gli è crollato addosso mentre camminava in via Claudio, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno chiesto l’intervento del 118. Il ragazzo è stato portato nel vicino ospedale San Paolo dove però è deceduto.

Un albero ha travolto un’automobile e trafitto una donna in piazzale Tecchio a Napoli. È stata soccorsa in codice rosso dal 118 in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Scuole chiuse anche domani a Roma a causa del maltempo. Lo si apprende da fonti capitoline”. Inoltre, “La Protezione Civile di Roma Capitale chiede di limitare gli spostamenti all’indispensabile. In considerazione del possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche delle prossime ore e per favorire la circolazione dei mezzi di soccorso”, comunica su Twitter l’account di Roma Capitale.

Tromba d’aria a Terracina nel tardo pomeriggio, con un bilancio di due morti e vari feriti. La prima vittima è un uomo di mezza età, del posto: era al volante della propria auto quando su di essa si è abbattuto un albero; il passeggero al suo fianco era rimasto ferito gravemente ma è deceduto poco dopo. Devastato il centro storico. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti del Viminale, vi sarebbero anche decine di feriti, dopo la violentissima tromba d’aria che si è abbattuta sul Sud Pontino.

“La situazione è drammatica. In viale della Vittoria ci sono appartamenti dove sembra quasi vi sia scoppiata una bombola a gas”. È il concitato racconto all’Adnkronos di Gianfranco Sciscione, presidente del consiglio comunale di Terracina. “Ho interrotto il consiglio comunale”, ha proseguito Sciscione spiegando che il forte vento ha addirittura “scardinato delle vetrate” nel palazzo comunale.

Una persona è morta travolta da un albero durante un forte temporale che si è abbattuto in serata a Feltre (Belluno). In tutto il Bellunese, si è appreso, soffiano venti intorno ai 130 chilometri orari, che hanno anche causato blackout in numerose località. Il presidente della Giunta regionale Luca Zaia ha firmato il decreto di stato di crisi per tutta la Regione del Veneto. La decisione è stata presa visto il perdurare del maltempo su tutto il Veneto e in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni nelle ultime ore in numerosi territori.

Una donna è morta a causa del maltempo ad Albisola Superiore, in provincia di Savona. La donna, durante una tromba d’aria, è stata colpita da un oggetto fatto volare dal vento. Soccorsa, la donna è stata portata all’ospedale di Savona dove è morta. Durante la tromba d’aria sono caduti alcuni pali dell’illuminazione pubblica. Non è ancora certo se la donna possa essere stata colpita da uno di questi.

Il presidente della Regione Toti, il sindaco Bucci e l’assessore alla Protezione civile Giampedrone hanno annunciato la proroga dell’allerta meteo rossa in gran parte della Liguria, dove Val di Vara, Cinque Terre e spezzino sono state le zone al momento più colpite dalle forti piogge, con un picco a Monterosso di 140 millimetri da mezzanotte dove il sindaco Emanuele Moggia ha ordinato l’evacuazione di abitazioni e negozi ai piani terra e seminterrati del centro storico. È esondato il torrente Gravegnola nei pressi di Rocchetta Vara nello Spezzino e sono state chiuse le strade provinciali, fuori dall’abitato, dove si sono verificati allagamenti ed erosioni delle sponde. Il torrente fa paura anche a Brugnato dove ha scalzato parte della scogliera. Alcune persone sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco con il gommone, in particolare in prossimità di sottopassi o di strade allagate in città, in val di Vara e Cinque Terre. A Riccò del Golfo, una mamma e un bambino sono stati estratti da un’auto in difficoltà lungo la strada allagata. Una forte mareggiata sta colpendo anche le Cinque Terre. L’allerta nello spezzino è prolungata fino alle 15 di domani, scuole ancora chiuse. A Genova e Savona fino a mezzanotte di oggi, nelle valli Aveto, Trebbia e Scrivia fino alle 6 di domattina.

Oltre che nella Capitale, l’allarme maltempo porta domani alla chiusura delle scuole in numerose altre città: chiusura generalizzata nel Veneto e nel Trentino, nelle province di Pordenone e La Spezia. Inoltre, a Napoli, Brescia, Lecco, e in diversi comuni delle province di Genova, Udine e Napoli.

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per l’ondata di maltempo sull’Italia, accogliendo così la richiesta del presidente della Regione Veneto. La mobilitazione straordinaria consente il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome, del volontariato organizzato di protezione civile e delle strutture operative nazionali, attraverso il coordinamento del Dipartimento della protezione civile nazionale.

È stato chiuso, per il maltempo, il passo del Sempione che collega l’Ossola al Canton Vallese. Le autorità svizzere hanno deciso di chiudere il valico (2000 metri di altitudine) a causa delle pessime previsioni meteo che prevedono per oggi neve e piogge abbondanti a cavallo tra il Vallese e le valli ossolane. Il traffico è interdetto per 24 ore, dalle 10 di stamattina sino alle 10 di domani. Nei Comuni del Verbano Cusio Ossola, in accordo con la Prefettura, sono state messe in allarme le squadre di Protezione civile.