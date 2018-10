Giunta Sardegna – Le altre delibere di oggi

Cagliari, 29 ottobre 2018 – Presieduta da Francesco Pigliaru, la Giunta regionale si è riunita questo pomeriggio nella sala Emilio Lussu di Villa Devoto. L’Esecutivo ha approvato definitivamente, dopo il rientro dalla commissione consiliare, le linee guida proposte dall’assessore Luigi Arru che definiscono i requisiti specifici strutturali, organizzativi e di personale per le singole tipologie di strutture sociali, comprese le modalità per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento.

Agricoltura – Mira al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale, la delibera proposta dall’assessore Pier Luigi Caria che con 327mila euro prevede l’acquisto dei beni, delle attrezzature e dei servizi necessari affinché le strutture del Laboratorio fitosanitario regionale possano lavorare in maniera adeguata. Oltre allo svolgimento delle analisi di laboratorio e dei monitoraggi fitosanitari, il provvedimento garantisce anche l’attivazione di contratti di lavoro con tecnici fitopatologi specialisti con comprovata esperienza diagnostica su organismi nocivi ai vegetali, quali virus, viroidi, fitoplasmi, batteri, funghi e nematodi specificamente dedicati ai programmi di monitoraggio cofinanziati dalla Commissione Europea “Pest survey 2019 e 2020”. Conferma inoltre la prosecuzione dell’attività di collaborazione in convenzione con il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari per il monitoraggio di insetti vettori ed eventuali altri organismi nocivi.

Programmazione – Via libera dalla Giunta al progetto “Turismo e Vita in Marmilla”, firmato venerdì scorso a Turri dall’assessore Raffaele Paci: 23 milioni di euro (13 di nuova finanza e 10 per la valorizzazione di interventi già programmati) per rilanciare un territorio che punta a valorizzare ambiente e attrattori culturali, offrire più servizi a residenti e turisti, frenare lo spopolamento e garantire condizioni che permettano anche ai giovani di costruire la loro vita nella terra dove sono nati. Diciotto Comuni, facendo rete e superando ogni individualismo, hanno messo a punto un progetto, all’interno della programmazione territoriale della Regione, dal respiro e prospettiva molto ampi, con una serie di interventi che deve essere conclusa entro 36 mesi.

Ambiente – Nulla osta al “Rendiconto dell’esercizio 2017” dell’Agenzia Forestas. Dall’esame della gestione finanziaria 2017 emerge un fondo cassa finale di 40 milioni e 213 mila euro e un risultato di amministrazione positivo pari a 113 milioni e 265 mila, con un incremento del 10% rispetto all’esercizio precedente.

Personale – Approvata, su proposta dell’assessore Filippo Spanu, l’ipotesi di contratto per l’utilizzo delle risorse aggiuntive, pari a 750 mila euro, per rendere più omogenea, tra amministrazione ed enti, la percentuale di dipendenti che potranno accedere alle progressioni professionali. Ulteriori risorse vengono destinate al completamento di tale processo attraverso una nuova fase di contrattazione.