Giovane pregiudicato di Budoni sorpreso con 30 grammi di marijuana: denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Budoni (Nu), 29 Ott 2018 – La notte scorsa, i Carabinieri del pronto Intervento della Compagnia di Siniscola, nel corso dei servizi finalizzati a contrastare il fenomeno criminale della coltivazione, produzione e vendita di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà un 30enne, perché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, i militari, durate il solito servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, a bordo della sua autovettura aggirarsi con fare sospetto. Quindi il pregiudicato è stato raggiunto, fermato e immediatamente sottoposto a perquisizione personale e veicolare che hanno dato esito positivo. Infatti, nella disponibilità dell’uomo, sono stati trovati circa 30 grammi di marijuana suddivisa in 13 dosi, appositamente confezionate in altrettante bustine di cellophane, già pronte per essere immesse sulla piazza di spaccio.

A questo punto l’uomo è stato denunciato in flagranza di reato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.