A Villacidro centenario della fine della prima Guerra Mondiale con la Brigata Sassari

Villacidro, 29 Ott 2018 – In occasione del centenario della fine della prima Guerra Mondiale, l’Amministrazione comunale di Villacidro, in collaborazione con la Fondazione “Giuseppe Dessì”, l’Associazione “Memoria è storia” e diverse altre associazioni culturali del paese, organizza dal 4 all’11 novembre 2018 otto giorni di studio e riflessione, facendo memoria degli eventi legati alla Grande Guerra e dei personaggi che ne hanno impreziosito la trama. Tra questi, moltissimi soldati villacidresi, e tra essi il Generale Francesco Dessì, nato a Villacidro nel 1870, decorato al valor militare con la benemerenza dell’Ordine Militare di Savoia, padre dello scrittore Giuseppe Dessì, e, non ultimo, protagonista dei momenti più delicati della conquista della Trincea dei Razzi da parte della Brigata Sassari, il 14 novembre 1915.

Gli otto giorni avranno inizio con la solenne commemorazione dei Caduti e proseguiranno con una serie di mostre, conferenze, proiezioni, rappresentazioni teatrali e iniziative che hanno l’ambizione di raccontare la Grande Guerra sotto i molteplici aspetti in cui l’Italia, la Sardegna, Villacidro e i Villacidresi l’hanno vissuta. Talvolta da protagonisti, altre volte da comparsa.

La Brigata Sassari sarà il filo conduttore dell’intera rassegna: si parte con la presentazione del libro di Vittorio Monni, in cui si racconta la guerra in trincea con la voce di dieci Sassarini villacidresi; si prosegue con la mostra del Museo della Brigata e si raggiungerà l’apice domenica 11 aprile quando, alla presenza della Banda della Brigata e di un picchetto in armi, una piazza del paese, uno splendido prato nella zona sud-est di Villacidro, verrà intitolata alla Brigata Sassari col nome di “Giardini Brigata Sassari”.

“Abbiamo voluto con forza questa manifestazione – commenta l’Assessore alla Cultura Giovanni Spano – per commemorare la figura del Generale Francesco Dessì e per ricordare le sue gesta sul Carso, nella gloriosa Brigata Sassari. Una settimana densa di contenuti per ricordare le vicende che hanno interessato la nostra terra nel segno indelebile del milione e duecentoquarantamila vittime italiane”.

DomenicA 4/11 Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, Commemorazione dei Caduti ore 9,30, piazza Municipio: Alzabandiera, corteo verso la Parrocchia S. Barbara; ore 10,00 Parrocchia S. Barbara: Santa Messa, a seguire corteo verso il Municipio; ore 11,30 piazza Municipio: deposizione della corona d’alloro, solenne declamazione dei nomi dei Caduti villacidresi, testimonianze di scolaresche e associazioni.

Ore 17,30 Sala Consiliare “Salvator Angelo Spano”: Presentazione del libro “Da Mont’ ‘e ‘omu al Carso – Voci dalla Grande Guerra”, di Vittorio Monni, Alfa Editrice. Maria Carmela Aru dialoga con l’autore e con il Gen. Gianfranco Scalas.

Lunedì 5/11 ore 17,30 Mulino Cadoni Inaugurazione mostra sulla Prima Guerra Mondiale a cura di Vittorio Monni e dell’Ass.ne “Memoria è storia”. A seguire illustrazione di “Dimònios” di Bepi Vigna e Gildo Atzori.

Martedì 6/11 ore 17,30 Casa Dessì Conferenza del Dott. Alberto Monteverde: “Guerra a fuoco. La Grande Guerra dei Sardi tra iconografia e mito” e proiezione dello sceneggiato “La trincea” di Giuseppe Dessì.

Mercoledì 7/11 ore 17,30 Mulino Cadoni Inaugurazione mostra sulla Brigata Sassari, a cura del Museo Storico della Brigata e conferenza del Direttore del Museo, Ten. Col. Lino Orecchioni: “La Brigata Sassari nella Grande Guerra”.

Giovedì 8/11 ore 18,00 Casa Dessì Conferenza del Gen. Giangabriele Carta: “I Sardi nella Prima Guerra Mondiale”.

Venerdì 9/11 ore 20,30 Salone Parrocchiale S. Antonio “La trincea di Martino”, azioni sceniche dalla vita di un disertore, regia di Stefano Ledda, soggetto di Vittorio Monni. A cura dell’Università della Terza Età di Villacidro.

Sabato 10/11 ore 17,30 Casa Dessì Presentazione del libro “L’altipiano. Emilio Lussu ottant’anni dopo.” ed. Ediesse, a cura di Jacopo Onnis. Mauro Tuzzolino (Pres. Ass.ne Eutropia) dialoga con l’autore. In collaborazione con l’Ass.ne Progetto Comune.

A seguire proiezione cortometraggio “Voci villacidresi dalla Grande Guerra” a cura dell’Ass.ne “Memoria è storia”.

Domenica 11/11 ore 11,30 Benedizione della corona d’alloro e intitolazione dei Giardini alla Brigata Sassari. Sarà presente la banda della Brigata Sassari e un picchetto in armi.

Alle 20,00 chiusura delle mostre allestite al Mulino Cadoni. Com