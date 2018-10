Artieri ippici Agris, presto pubblicazione graduatoria aventi diritto alle stabilizzazioni. Spanu: a gennaio aggiornamento piano fabbisogno personale regione

Cagliari, 28 Ott 2018. Si va verso una soluzione della complessa vicenda degli artieri ippici che chiedono l’inserimento stabile negli organici di Agris.

“L’agenzia – rende noto l’assessore del Personale Filippo Spanu – ha ricevuto dalla commissione di valutazione gli atti necessari per poter procedere alla pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto e ai successivi inquadramenti in base agli spazi assunzionali”.

“Diamo corso alle stabilizzazioni – aggiunge Spanu – come previsto dalla legge 37 approvata dal Consiglio regionale nel dicembre del 2016. Ma stiamo puntando anche sulle procedure concorsuali per l’inserimento di nuovi dirigenti e funzionari. Ricordo che abbiamo messo a punto il Piano del Fabbisogno in base al quale abbiamo già avviato il reclutamento”.

“Il Piano – conclude la nota dell’assessore – sarà aggiornato nel prossimo mese di gennaio per favorire il ricambio all’interno dell’Amministrazione regionale”. Com