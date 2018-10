Un 52enne di Porto Torres simula una rapina e viene denunciato dai carabinieri della Tenenza di San Teodoro

San Teodoro (Nu), 27 Ott 2018 – I Carabinieri della Tenenza di San Teodoro hanno denunciato in stato di libertà un 52enne originario di Porto Torres per una simulazione di reato.

La notte del 17 settembre scorso, l’uomo ha chiamato la Centrale Operativa dell’Arma tramite il 112, avvertendo che mentre si trovava in una strada nell’abitato di San Teodoro era stato minacciato con un coltello da degli sconosciuti, che lo avevano poi rapinato del cellulare e del portafoglio contenete del denaro in contanti e alcune carte di credito. La pattuglia dell’Arma intervenuto sul posto immediatamente, aveva raccolto le prime informazioni, mettendosi quindi alla ricerca dei fantomatici rapinatori.

Da subito il racconto non è apparso molto chiaro e le successive indagini hanno poi fatto emergere alcuni indizi che quanto riferito dall’uomo non fosse vero e, infatti, nessuno lo aveva minacciato e tantomeno con dei coltelli.

La perquisizione nella sua abitazione di Porto Torres, effettuata dai Carabinieri della Tenenza di San Teodoro, coadiuvati dai militari della locale Stazione, ha permesso di fugare qualsiasi dubbio.

Nella casa dell’uomo è stato ritrovato il cellulare e le carte di credito che aveva dichiarato che gli erano stati derubati quella sera di settembre.

Per l’uomo è quindi scattata una denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Nuoro per aver commesso una simulazione di reato.