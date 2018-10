Attacco armato nella Sinagoga di Pittsburgh, in Pennsylvania: almeno sette morti

Pittsburgh, 27 Ott 2018 – Un uomo armato avrebbe aperto il fuoco all’interno della sinagoga ‘The tree life’ di Pittsburgh e, secondo le informazioni riportate dai media americani e confermate dalla polizia, ci sarebbero almeno sette morti.

L’assalitore ha sparato anche contro gli agenti intervenuti dopo l’allarme lanciato intorno alle dieci di questa mattina (le quattro del pomeriggio in Italia). La polizia ha sigillato la zona intorno alla sinagoga e sta cercando di far uscire i fedeli.

L’uomo sarebbe stato bloccato, riporta la CBS. Sarebbe un uomo di 46 anni.

“Seguendo i fatti in corso a Pittsburgh, in Pennsylvania. Le forze dell’ordine sono sul posto. La gente nella zona di Squirrel Hilla dovrebbe restare al riparo. Sembra ci siano varie vittime. Attenzione a una persona armata. Dio benedica tutti!”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Twitter, a proposito della sparatoria in corso in una zona di Pittsburgh dove si trova una sinagoga. Secondo i media sono state uccise almeno 4 persone.