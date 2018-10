Trovati dai carabinieri della Squadriglia Pratobello e dai colleghi della Stazione di Orgosolo le ossa umane di tre persone.

Nuoro, 26 Ott 2018 – I Carabinieri della squadriglia di Pratobello e della Stazione di Orgosolo, su segnalazione di un escursionista, si sono recati sul Supramonte di Orgosolo in località “Su Suercone” per recuperare i resti di alcuni scheletri. I militari dopo una lunga marcia hanno rinvenuto, sotto un costone franato a causa delle recenti piogge i resti di almeno tre individui in discreto stato di conservazione.

Tra crani, femori e bacini le ossa recuperate e repertate sono circa 50, appartenenti ad almeno tre individui. Della vicenda è stata data comunicazione all’autorità Giudiziaria che incaricherà il medico legale per risalire all’epoca del decesso.

Non viene esclusa nessuna ipotesi.