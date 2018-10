Arrestato pregiudicato di Cagliari trovato in possesso di 73 flaconi di metadone

Cagliari, 26 Ott 2018 – I carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Cagliari, a seguito dell’intensificazione di servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, che nell’ultima settimana ha consentito di arrestare 3 persone, sia in centro città (piazza del Carmine) che in periferia (via Seruci), questo pomeriggio hanno arrestato un pregiudicato 64enne.

L’uomo, residente in via Seruci a Cagliari, era divenuto il principale punto di riferimento per l’acquisto illecito di metadone in città. Quindi i militari durante la perquisizione domiciliare hanno trovato 73 flaconi di metadone da 50 mg.