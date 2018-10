Al via la campagna Air Italy “299 €: tariffe imperdibili per volare in Thailandia, India e Stati Uniti

Olbia, 26 Ott 2018 – Air Italy non poteva far mancare ai propri clienti una sorpresa per la festa di Halloween e dà avvio a una campagna promozionale della durata di 4 giorni: dal 28 al 31 ottobre. “299 €. E non è uno scherzetto” – questo il claim della campagna – promuove l’acquisto sul sito airitaly,com di tariffe super promozionali per volare da tutta Italia verso le nuove destinazioni intercontinentali servite dalla Compagnia.

Air Italy infatti, con questa offerta, mette a disposizione di tutti coloro che acquisteranno sul sito airitaly.com, tra il 28 e il 31 ottobre prossimi, migliaia di posti per volare tra il 5 novembre 2018 e il 30 marzo 2019 a New York, Miami, Bangkok, Delhi e Mumbai, a partire da 299 euro per un biglietto di andata e ritorno per persona. E non è tutto: la tariffa promozionale è valida sia per chi partirà da Milano Malpensa con i voli diretti, sia per i passeggeri provenienti da Roma, Palermo, Catania, Napoli, Olbia e Lamezia Terme con i voli domestici in connessione, operati dalla Compagnia.

Tutti i nuovi servizi di Air Italy per gli Stati Uniti, India e la Thailandia, vengono operati con Airbus A330-200, il nuovo aereo Air Italy dedicato al lungo raggio, che offre fino a 24 posti nell’esclusiva cabina Business Class che consente di volare con il massimo comfort su sedili completamente reclinabili, assaporando un menu italiano accompagnato da una selezione di champagne e vini italiani pregiati, servizio Wi-Fi, un ampio programma di intrattenimento in volo e l’attenzione personalizzata da parte del personale di bordo.

La cabina Economy Class, dotata di 228 posti, offre agli ospiti di Air Italy un volo molto confortevole, un servizio altamente personalizzato, Wi-Fi e un’ampia scelta di intrattenimento a bordo.

Le rotte internazionali di Air Italy da Milano beneficiano inoltre di comode connessioni via Malpensa con Roma Fiumicino, Catania, Palermo, Napoli, Lamezia Terme e Olbia.

Per maggiori dettagli e informazioni visitare www.airitaly.com, la Air Italy App o contattare il Call Center 892 928. Com