Sanità, Arru a al consigliere Peru: nuova delibera aumenta posti letto specialistici, il resto è solo inutile allarmismo

Cagliari, 25 Ott 2018 – “Nessun taglio di posti letto e tantomeno nessun ridimensionamento negli ospedali di Sassari. Le dichiarazioni dell’On. Antonello Peru alimentano soltanto un inutile allarmismo perché la delibera sulla riconversione dell’offerta assistenziale degli ospedali pubblici e privati approvata il 25 settembre scorso è appunto una ripartizione esclusivamente tendenziale dei posti letto tra i presidi ospedalieri del nord-ovest e del sud-est della Sardegna”.

Lo scrive in una nota l’assessore della Sanità Luigi Arru a seguito alle affermazioni dell’On. Antonello Peru. “Alla luce di un confronto con i consiglieri regionali di maggioranza, il provvedimento della Regione prende atto delle esigenze espresse dai direttori generali proprio al fine di non ridurre alcun letto di medicina e di lungodegenza e per aumentare invece i posti letto specialistici, inoltre – spiega l’assessore – la rimodulazione avverrà solo quando la riforma delle cure intermedie che ridurrà la pressione sugli attuali reparti, sarà attuata”.

La delibera, conclude la nota di Arru, è stata peraltro trasmessa alla Commissione consiliare VI proprio perché possano essere recepite ulteriori esigenze provenienti dal territorio. “Pertanto il consigliere Peru può stare tranquillo il nostro provvedimento va proprio nella direzione opposta a quella da lui descritta”. Red