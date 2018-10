Acli provinciali di Sassari a congresso, presente il Presidente nazionale Roberto Rossini: appuntamento sabato mattina dalle 9,00 nelle sale dell’Hotel Grazia Deledda

Cagliari, 25 Ott 2018 – Il Presidente nazionale delle Acli Roberto Rossini sarà a Sassari Sabato prossimo 27 ottobre, in occasione del 25° congresso provinciale dell’associazione che si terrà a partire dalle 9,00 nelle sale dell’Hotel Grazia Deledda.

Roberto Rossini, 54 anni, bresciano, nelle Acli dal 1994. Dal 2008 al 2016 è stato Presidente provinciale delle Acli di Brescia, dal 2013 è stato responsabile dell’ufficio studi nazionale. Nel congresso nazionale del 2016 è stato eletto a larghissima maggioranza nuovo Presidente nazionale. Rossini è tra i principali protagonisti del mondo del terzo settore nazionale e in particolare del tavolo nazionale sulla povertà che ha ottenuto l’introduzione del reddito di inserimento nel 2017 e che opera nel contrasto alle povertà in Italia e in Europa.

La presenza del Presidente Rossini contribuisce a dare ancora più importanza all’appuntamento congressuale che oltre a rinnovare i vertici locali sancisce la ripartenza della presenza e dell’azione delle Acli nel nostro territorio.

Gli spunti per un utile e proficuo dibattito non mancano. Si parte dal tema della discussione che animerà la mattinata: il nord Sardegna e il capitale sociale, numeri e idee per la ripartenza.

La relazione introduttiva curata dallo Iares, l’istituto di ricerca che studia l’economia sociale e civile in Sardegna, anticiperà alcuni dati di una ricerca regionale sul capitale sociale nel quale emergeranno alcuni indicatori non ancora pubblicati riguardanti il territorio.

Oltre al già citato Roberto Rossini e ai padroni di casa il Presidente regionale Franco Marras e ed il commissario provinciale delle Acli Antonello Caria, dopo i saluti istituzionali del sindaco della città Nicola Sanna e del presidente del Consiglio Regionale Gianfranco Ganau, sono previsti gli interventi dell’Arcivescovo di Sassari Mons. Gianfranco Saba, del Rettore dell’Università Massimo Carpinelli, del commissario provinciale già dirigente delle Acli negli anni 70 Guido Sechi, del presidente della Camera di Commercio Gavino Sini e dei segretari e presidenti di alcune tra le più importanti organizzazioni del territorio.

Presenti anche gli ex presidenti regionali dell’associazione Ottavio Sanna e Silvio Lai.

Al termine della mattinata la celebrazione della Santa Messa.

Nel pomeriggio dalle 15 il dibattito dei delegati aperto dal vicecommissario provinciale Salvatore Sanna e alle 19 la chiusura con l’elezione degli organismi dirigenti provinciali e territoriali, che eleggeranno il nuovo Presidente provinciale che sarà a chiamato a guidare le Acli nei prossimi anni. Com