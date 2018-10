Teatro Lirico di Cagliari – Gérard Korsten dirige, il 26-27 ottobre, Sibelius, Čajkovskij e la nuova composizione di Nicola Campogrande in prima esecuzione

Cagliari, 24 Ott 2018 – La Stagione concertistica 2018 del Teatro Lirico di Cagliari prosegue, venerdì 26 ottobre alle 20.30 (turno A) e sabato 27 ottobre alle 19 (turno B), con il tredicesimo appuntamento che prevede l’esibizione di entrambi i complessi artistici stabili, Orchestra e Coro del Teatro Lirico, diretti da Gérard Korsten, apprezzata presenza nelle stagioni musicali cagliaritane. Nel ruolo di solista si esibisce: Elena Schirru (soprano). Il maestro del coro è Donato Sivo.

Il programma musicale delle due serate prevede l’esecuzione di: Settima Sinfonia in Do maggiore op. 105 di Jean Sibelius; Le felicità – Cantata per soprano, coro e orchestra di Nicola Campogrande, una nuova composizione su commissione del Teatro Lirico di Cagliari, in prima esecuzione assoluta; Prima Sinfonia in do minore “Sogni d’inverno” op. 13 di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Prezzi biglietti: platea € 35,00 (settore giallo), € 30,00 (settore rosso), € 25,00 (settore blu); I loggia € 30,00 (settore giallo), € 25,00 (settore rosso), € 20,00 (settore blu); II loggia € 10,00 (settore giallo), € 10,00 (settore rosso), € 10,00 (settore blu).

Sono disponibili da mercoledì 24 gennaio 2018 i biglietti per tutti gli spettacoli della Stagione concertistica; lo stesso servizio è possibile anche online attraverso il circuito di prevendita www.vivaticket.it.

Ai giovani under 30 sono applicate riduzioni del 50% sull’acquisto di biglietti. Ulteriori agevolazioni sono previste per gruppi organizzati.

Venerdì 26 ottobre alle 11 è prevista, come ormai consuetudine, l’Anteprima Giovani, aperta alle scuole che potranno assistere, dalla I loggia, alla prova generale del concerto serale. (prezzi: posto unico € 3; informazioni e prenotazioni: Servizio promozione culturale, telefono 0704082326; scuola@teatroliricodicagliari.it).

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, il sabato dalle 9 alle 13 e nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. I giorni festivi solo nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. Com