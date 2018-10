Ponti a Capoterra, rete del gas a Macomer e nel Sulcis, complesso Aou Di Sassari: l’Utr approva 4 nuovi progetti. Balzarini: opere importanti per un totale di oltre 150 milioni

Cagliari, 24 Ott 2018 – Nuovi interventi nel territorio di Capoterra su ponti e viabilità: è stato approvato ieri il progetto definitivo dei lavori di demolizione e ricostruzione dei ponti in corrispondenza del rio San Girolamo al km 12+650 e del rio Masone Ollastu al km 13+250 della SS 195 Sulcitana e per il raccordo plano altimetrico del tratto stradale intermedio nel comune di Capoterra. “L’intervento, per un importo di quasi 19 milioni di euro – spiega l’assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini – è stato proposto dal Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e valutato positivamente dall’Unità tecnica regionale (UTR), l’organismo di consulenza tecnica e giuridica che interviene nel settore delle opere pubbliche, il cui importo superi i sei milioni di euro. L’Unità tecnica, riunita ieri nella sede dell’assessorato, ha valutato inoltre altri tre importanti progetti, tutti licenziati positivamente, per un importo totale di oltre 150 milioni di euro.”

L’Unità tecnica ha infatti dato parere favorevole anche alla progettazione, costruzione e gestione della rete del gas metano nel centro abitato di Macomer per uso civile, artigianale, industriale e commerciale e alla progettazione, costruzione e gestione della rete del gas metano nel territorio dei comuni di Iglesias, Gonnesa e Portoscuso. Il primo progetto è stato proposto dal comune di Macomer per complessivi 8,6 milioni, mentre il secondo, che vede il comune di Iglesias come ente capofila, ammonta a 29,3 milioni di euro.

È di 95 milioni, infine, l’importo del progetto definitivo dei lavori di ampliamento del complesso ospedaliero Universitario AOU di Sassari, proposto dalla stessa Azienda Ospedaliera, che comprende il completamento, l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente. Com