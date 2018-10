Il Reddito di Inclusione sociale in Sardegna: la misura di contrasto alla povertà a due anni dalla Legge Regionale n.18/2016.

Cagliari, 24 Ott 2018 – Il Reddito di Inclusione sociale in Sardegna: ne discuteranno venerdì 26 ottobre 2018 dalle ore 16,30 nel Teatro Sant’Eulalia a Cagliari il Presidente nazionale delle Acli Roberto Rossini nella sua qualità di portavoce nazionale dell’Alleanza contro la povertà in Italia, con il Presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru.

Dopo l’introduzione del portavoce dell’Alleanza in Sardegna Fabio Meloni si entrerà nel merito della misura che ha avviato una forte riforma dei meccanismi di sostegno ai poveri, secondo una logica non da mero sussidio ma come vero e proprio strumento del welfare sociale.

Sono ancora molte anche in Sardegna le persone in condizioni di povertà assoluta che vengono stimati in circa il 9% delle famiglie. A questi è dedicato il Reis che struttura una presa in carico complessa della famiglia povera per accompagnarla verso l’autonomia ed il lavoro.

Interverranno all’evento anche i rappresentati delle altre organizzazioni dell’Alleanza in Sardegna oltre ai Consiglieri regionali che hanno contribuito all’adozione della legge. Com