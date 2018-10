Gdf Cagliari impegnata nei controlli in materia di sicurezza prodotti: sequestrati 465 articoli.

Cagliari, 24 Ott 2018 – Le Fiamme Gialle del Gruppo di Cagliari e quelle della Tenenza di Muravera hanno effettuato, nelle ultime ore, alcuni controlli a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri.

Infatti, in via del Mercato Vecchio, Via Conciliazione e Via Sardegna, i militari hanno controllato 3 venditori ambulanti extracomunitari, che muniti di regolare licenza, proponevano al pubblico cover per cellulari.

In tutte e tre le circostanze, per un totale di 336 articoli ed un valore complessivo stimato intorno ai 1.100 €, i prodotti erano venduti in difformità alle prescrizioni stabilite dal Codice del Consumo, in quanto privi di qualsiasi indicazione relativa al produttore, all’importatore ed al Paese di origine e quindi non certificati come prodotti sicuri per il consumatore.

Le cover sono state sequestrate e per ciascuno dei 3 ambulanti è scattata una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 25.823 €.

Invece a Muravera, all’interno di un esercizio commerciale, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto 129 articoli di materiale elettrico c.d. a bassa tensione (radio portatili, sveglie, torce led, trasformatori, dispositivi antizanzare), privi della prescritta marcatura CE e dell’idonea documentazione posta a tutela del consumatore (istruzioni in lingua italiana, avvertenze ed indicazione del produttore).

Anche in questa circostanza, il materiale – il cui valore complessivo ammonta a 1.000 € – è stato sequestrato e il titolare dell’attività commerciale destinatario di una sanzione amministrativa.

Con queste ultime attività, che si inserisce in un più ampio quadro di contrasto alla intera filiera di commercializzazione di prodotti pericolosi – e che quindi riguarda sia depositi di stoccaggio, che esercizi commerciali e venditori ambulanti – salgono a 2.762.018 i prodotti non sicuri sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cagliari dall’inizio dell’anno.