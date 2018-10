Anche quest’anno il Comune di Cagliari partecipa al “Climathon 2018”

Cagliari, 24 Ott 2018 – Anche quest’anno il Comune di Cagliari – in collaborazione con l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente, il Dicaar dell’Università di Cagliari e la Rete delle Professioni Tecniche – partecipa al Climathon 2018, un’iniziativa sull’adattamento ai cambiamenti climatici promossa da Climate-KIC, la più grande comunità europea nata per diffondere la conoscenza, promuovere l’innovazione nella sfida ai cambiamenti climatici e favorire lo sviluppo di una società zerocarbon.

Partendo dalla candidatura di Cagliari al titolo di Capitale europea della sostenibilità per il 2021 (European Green Capital), Climathon Cagliari 2018 sarà l’occasione per approfondire alcuni dei temi cruciali per il progetto sostenibile della città e lo sviluppo di strategie per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Le sfide di Climathon Cagliari 2018 riguarderanno: gestione sostenibile dell’acqua; mitigazione delle isole di calore; uso razionale del suolo.

Climathon Cagliari 2018 è un’importante occasione per creare nuove sinergie tra cittadini, imprese e istituzione, al fine di sviluppare politiche innovative e inclusive per il progetto sostenibile della città, dando particolare attenzione ai temi della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici.

Programma – Venerdì 26 ottobre 2018

Convegno di apertura

Aula Magna di Architettura – Primo piano

via Corte d’Appello n.87, Cagliari

ore 9:00 Registrazione dei partecipanti

ore 9:30-9:45 Apertura dei lavori e saluti istituzionali

ore 9:45-10:15 “European Green Capital: la candidatura di Cagliari per un progetto di città sostenibile”

Valeria Saiu (Università di Cagliari – DICAAR)

Andrea Vallebona (Rete Gaia Srl)

ore 10:15-11:00 “Linee guida per le Green Cities”

Alessandra Bailo Modesti (Fondazione per lo sviluppo sostenibile – Responsabile Area Green Cities)

ore 11:00 – 11:30 Pausa caffè

ore 11:30 -11:50 “La gestione della risorsa idrica nell’area mediterranea”

Guglielmo Ranalletta (Abbanoa, Responsabile Settore Complesso Depurazione)

ore 11:50 -12:10 “La pianificazione dei sistemi di approvvigionamento idrico in condizioni di variabilità climatica in Sardegna”

Giovanni Maria Sechi (Università di Cagliari – DICAAR)

ore 12:10 -12:30 “Isole di calore: problemi di sostenibilità alla scala urbana. Valutazione, strategie, interventi”

Mauro Coni (Università di Cagliari – DICAAR)

ore 12:30-12:50 “Uso attuale del suolo: problematiche e alternative”

Fausto Pani (Geologo)

ore 12:50 – 13:30 Discussione finale

ore 13:30 – 15:00 Pausa pranzo

Laboratorio “Costruire insieme Cagliari sostenibile”

a cura dell’Università di Cagliari – DICAAR

Aule A, B, C – Piano terra (max 60 partecipanti)

per registrarsi ai tavoli di lavoro: https://climathon.climate-kic.org/en/participate?organisation_id=241

ore 15:00 – 19:00 Tavoli di lavoro

(1) Tema 1. La gestione sostenibile dell’acqua: i paesaggi, le città, i cittadini (coordina Marco Cadinu)

(2) Tema 2 Cambiamento climatico e isole di calore urbano: impatti e misure di mitigazione (coordina Giuseppe Desogus)

(3) Tema 3. Uso sostenibile del suolo: vulnerabilità e resilienza (coordina Ivan Blečić)

ore 19:00 – 20:00 Sintesi delle proposte e preparazione delle presentazioni finali

Sabato 27 ottobre

via Roma 145, Cagliari Municipio – Sala Consiliare

Cerimonia di premiazione

ore 10:30-11:30 Presentazione dei progetti

ore 11:30-12:00 Premiazione

Premi

Il gruppo che si aggiudicherà il primo premio sarà invitato a partecipare all’ evento dedicato al Climathon organizzato da Climate – KIC Italy il giorno 8 Novembre a Rimini presso Ecomondo, la fiera leader della green e circular economy nell’area euro-mediterranea.

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell’ambiente, inoltre, si impegna a sviluppare le idee emerse durante i tavoli di lavoro nell’ambito del progetto Master Adapt (https://masteradapt.eu/il-progetto/).

Eventi collaterali:

Venerdì 26 ottobre 2018

Aula Magna I.I.S. Agrario Duca degli Abruzzi, Elmas

ore 14.30-19.30

“Progettazione e pianificazione del verde tecnologico a servizio dell’urbanistica”

Meeting formativo organizzato da: Harpo verde pensile; Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Cagliari; Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cagliari

Aula Magna di Architettura – via Corte d’Appello 87

ore 18:00

“Acqua, terra e fuoco, gli elementi fondamentali della vita”

Incontro con il maestro Amadio Bianchi

a cura di Luna d’Oriente onlus

Manifattura Tabacchi – Sala Officine

ore 19:00

“Plastic soup Opera”

con Francesca Pani e Lara Farci

cura della messa in scena di Mauro Mou (Cada Die Teatro);

“Trash, tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti”

il pubblico incontra la giornalista scientifica Alessandra Viola

a cura di Associazione Malik

I libri aiutano a leggere il mondo IX edizione Siamo Terra incontra Connessioni e Il Festival Transistor

Sabato 27 ottobre 2018

Laguna di S. Gilla

ore 9:30-12:30

“La città e i territori alla sfida del clima”- workshop itinerante a cura di Legambiente e dell’Associazione per il Parco Molentargius -Saline-Poetto (per prenotazioni 070 659740 – salegambiente@tiscali.it)

Domenica 28 ottobre 2018

FAI – Saline Conti Vecchi ore 10:00-18:00

ore 10:00-11:30

“Il mistero della Laguna”- Laboratorio per bambini (4-10 anni)

ore 10.30, 11.30, 15.30, 16.30

Tour in trenino a tema “la salina e i cambiamenti climatici”

(posti limitati, altamente consigliata la prenotazione. Tel: 070247032, e-mail: faisaline@fondoambiente.it )

Costi: biglietti di ingresso adulti 8 euro, bambini 3 euro, studenti 5 euro. Laboratorio “il mistero della Laguna” 3 euro

Crediti Formativi Professionali

Climathon Cagliari è organizzato in collaborazione con la rete delle professioni tecniche e gli ordini professionali che per la partecipazione all’evento riconosceranno ai propri iscritti i crediti formativi professionali, secondo i rispettivi regolamenti. Com