Visita di cortesia al Prefetto di Cagliari dott.ssa Romilda Tafuri del Gen. C. A. Salvatore Farina, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano.

Cagliari, 23 Ott 2018 – Nella serata odierna, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Salvatore Farina, accompagnato dal Comandante Militare Esercito Sardegna Giovanni Domenico Pintus, si è recato in visita di cortesia dal Prefetto di Cagliari Romilda Tafuri.

Nel corso del cordiale incontro, il Gen. Farina ha evidenziato l’importante ruolo svolto dall’Esercito in Sardegna dove, oltre che nelle consuete attività di addestramento, si registra anche un importante programma di ammodernamento e di sviluppo delle strutture, nonché di formazione specialistica del personale militare.

Il Prefetto, nell’esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno costantemente profuso dall’Esercito a tutela della comunità, ha sottolineato come costituisca da sempre un punto saldo di riferimento in occasione delle calamità.

Sono stati, quindi, evidenziati i delicati compiti che l’Esercito è chiamato a svolgere all’estero, dalla cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di stabilizzazione e ricostruzione, sino all’addestramento delle forze di sicurezza locali.

Il Prefetto, nel richiamare il quotidiano impegno dell’Esercito sul territorio nazionale in attività di affiancamento delle Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza, o nel soccorrere la popolazione, in caso di necessità, ha evidenziato come la collaborazione in sinergia tra enti, istituzioni e forze di Polizia non possa che giovare al territorio e al bene della comunità. Com