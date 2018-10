Tentata rapina ieri sera a Carbonia in una agenzia di scommesse: carabinieri della compagnia di Carbonia cercano il responsabile

Carbonia, 23 Ott 2018 – Alle 20.21 circa di ieri, a Carbonia, i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia della ex cittadina mineraria del Sud Sardegna, sono intervenuti in piazza della repubblica dove, poco prima, una persona armata di pistola e con il volto travisato da passamontagna, è entrato nell’agenzia di scommesse “Gold Bet”, ed ha intimato al proprietario di consegnarli l’incasso. Ma il titolare a tale richiesta ha reagito e disarmato il malvivente. Infatti, la pronta reazione del titolare ha messo in fuga il mancato rapinatore per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto subito dopo l’allarme sono giunti i militari che hanno ritrovato l’arma usata: era solo una pistola giocattolo. Poi, sono state avviate le ricerche dello sconosciuto che ancora non hanno dato esito.