Sardinia Green Island, Spanu: Regione segue con attenzione la vicenda. Sul tema degli incentivi per fonti energetiche alternative chiederemo incontro al ministro di Maio

Cagliari, 23 Ott 2018 – “La Regione segue da tempo con grande attenzione la vicenda dei lavoratori della Sardinia Green Island, la società, con sede a Macchiareddu, che intende operare nel campo della produzione energetica. Continuiamo a fare le necessarie azioni di facilitazione ai fini dell’espletamento di tutte le procedure utili alla realizzazione del progetto industriale e a sollecitare l’interesse di altri imprenditori. Inoltre vogliamo incalzare il Governo sulla questione degli incentivi per le fonti energetiche alternative, passaggio fondamentale per dare una prospettiva stabile ai lavoratori”.

Lo ha detto l’assessore degli Affari Generali Filippo Spanu nel corso dell’incontro, a Cagliari, nella sala riunione dell’assessorato, con tutti i soggetti coinvolti nel processo di riavvio della produzione: dalle parti datoriali ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

“Ricordo – ha aggiunto l’esponente della Giunta – che il progetto al centro dell’attenzione riguarda non solo la gestione delle fonti rinnovabili ma anche un’attività legata all’agroindustria per dare vita, a una sorta di distretto di produzione dell’energia che possa servire anche ad altre aziende dell’area industriale di Macchiareddu”.

“Sul tema degli incentivi – ha annunciato Spanu – chiederemo un incontro al ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. C’è infatti molta incertezza sugli incentivi per il termodinamico, meno problemi invece sembrano sussistere per il fotovoltaico. Ma si tratta di questioni da chiarire al più presto nel corso di un tavolo ministeriale. La Regione – ribadisce l’assessore – vuole accompagnare tutto il percorso finalizzato al riavvio della produzione. Allo stesso tempo intendiamo utilizzare al meglio tutti gli strumenti esistenti per assicurare, sul fronte degli ammortizzatori sociali, un’adeguata tutela ai lavoratori”. Com