Progressioni dipendenti corpo forestale, Assessore Spanu: pubblicazione avviso entro il prossimo 29 ottobre

Cagliari, 23 Ott 2018. “L’avviso per le progressioni dei dipendenti del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale è pronto e sarà pubblicato entro il prossimo 29 ottobre. A quel punto partiranno le procedure affinché tutti gli aventi diritto, sulla base dei requisiti previsti dalla contrattazione integrativa, possano accedere al livello economico superiore. Sono stati necessari alcuni approfondimenti che ora sono stati portati a termine. Ora abbiamo a disposizione le risorse per poter assicurare ai lavoratori del Corpo forestale le progressioni con le stesse modalità previste per i dipendenti dell’Amministrazione regionale”.

Così l’assessore del Personale Filippo Spanu che oggi ha ricevuto, a Cagliari, nella sala riunioni dell’assessorato, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

“Riserviamo grande attenzione al Corpo Forestale che svolge un ruolo fondamentale nel sistema di tutela ambientale. Voglio ricordare – conclude Spanu – che siamo riusciti, nel corso di questa legislatura, a sbloccare il quadro delle progressioni fermo al 2013”. Com