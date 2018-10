Comune di Cagliari eroga contributi per l’organizzazione di corsi sportivi per atleti disabili

Cagliari, 23 Ott 2018 – Pubblicato il bando per contributi per l’organizzazione di corsi sportivi destinati esclusivamente ad atleti disabili per l’anno 2018.

Possono presentare domande solo le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti richiesti.

La presentazione delle domande entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito istituzionale.

Bando, modulistica e allegati sono scaricabili dal link www.comune.cagliari.it

Condividi su...