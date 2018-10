Lotta all’abusivismo commerciale nella provincia di Nuoro: nuovi casi di evasione assoluta rilevati dal personale della Polizia di Stato.

Nuoro, 22 Ott 20128 – Altri 9 casi di esercizio abusivo di attività turistico ricettive sono stati rilevati dai poliziotti della Questura di Nuoro e dei suoi Commissariati di Pubblica Sicurezza della Provincia e perseguiti con sanzioni pecuniarie che oscillano da 2.000 a 12.000 €.

Su 217 controlli effettuati nelle varie strutture turistiche, 40 gestori non hanno comunicato all’Autorità di Pubblica Sicurezza i nominativi delle persone alloggiate; 2 hanno attribuito alle proprie strutture requisiti diversi da quelli reali; diversi gestori non hanno stipulato polizze assicurative o esposto la tabella delle tariffe praticate ai clienti o non hanno comunicato all’Ente Regionale i dati inerenti la movimentazione della clientela.

Con tale mirati servizi un altro significativo colpo è stato dato alle forme di concorrenza sleale che incidono negativamente sull’economia locale e sull’operato dei tanti gestori onesti della provincia. I controlli della Polizia di Stato continueranno a tappeto anche nei prossimi mesi.