Disoccupato e pregiudicato di Masainas arrestato dai carabinieri della compagnia di Carbonia per tentata rapina aggravata.

Carbonia, 22 Ott 2018 – La notte scorsa, i carabinieri della stazione di Giba, coadiuvati dai colleghi dall’aliquota radiomobile della Compagnia di Carbonia, hanno arrestato in flagranza di reato, G.G., di 35 anni, residente a Masainas, disoccupato, pregiudicato, per tentata rapina aggravata.

Il giovane, alle ore 20 circa, era entrato all’interno del bar ‘Le terrazze’ di Masainas, dove, con il volto coperto da passamontagna e con una mazza da golf in mano, ha tentato di spaccare le slot machine del locale per impossessarsi del contenuto in denaro. E dopo essersi scagliato anche contro un avventore del locale, intervenuto per cercare di fermarlo, il malvivente si è dato alla fuga nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Sul posto subito dopo l’allarme sono intervenuti i militari della stazione che, impegnati nel controllo del territorio, che hanno poi bloccato la fuga dell’uomo, anche grazie all’ausilio del personale del 112 intervenuto sul luogo.

L’arrestato dopo il fermo è stato portato in caserma da dove, ultimate le formalità di rito, è stato trasferito e rinchiuso nel carcere di Uta dove rimarrà a disposizione dell’A.G.