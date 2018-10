Un gambiano dopo una lite con altri due connazionali si rifiuta di fornire le sue generalità e si scaglia contro i carabinieri, arrestato

Cagliari, 21 Otrt 2018 – Questa mattina alle ore 09:30 circa, i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Cagliari ed i colleghi del 9° btg cc Sardegna, hanno arrestato Nyassi Hally, di 39 anni, del Gambia, richiedente asilo.

Il pregiudicato, alle precedenti ore 08:50 circa, nella centralissima Piazza Del Carmine, dopo aver avuto una lite, scaturita per futili motivi, con i connazionali Jarju Omar, di 20 anni, richiedente asilo e Choi Saihou, di 23 anni, richiedente asilo, si è rifiutato di fornire le proprie generalità nonché di esibire un documento d’identificazione ai militari del 9° btg cc Sardegna in servizio di riserva di Ordine Pubblico nella piazza intervenuti a seguito della lite su segnalazione di un cittadino. Quidi Nyassi, per sottrarsi all’identificazione, ha colpito al volto uno dei militari ma è stato comunque immobilizzato dai restanti militari e da un equipaggio della Aliquota radiomobile della compagnia del capoluogo nel frattempo inviato in ausilio dalla centrale operativa del comando provinciale cc di Cagliari.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della stazione cc di Cagliari-Villanova in attesa del rito direttissimo