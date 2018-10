Porta pizze aggredito e rapinato di 500 euro da uno sconosciuto: indagano i carabinieri della città e del Norm della compagnia cc di Quartu S.E.

Selargius (Ca), 21 Ott 2018 – Nella tarda serata di ieri, a Selargius, i carabinieri della Stazione della cittadina alle porte di Cagliari, sono intervenuti in via dei Gladioli, dove un porta pizze, mentre si accingeva ad effettuare una consegna, era stato aggredito con un pugno al volto da uno sconosciuto e poi lo ha rapinato dell’incasso che aveva con se in contanti (500 euro) ed infine si è allontanato a piedi.

Sul posto subito dopo la segnalazione sono giunti i militari della Stazione cc di Selargius e i colleghi del Norm della compagnia di Quartu Sant’Elena che hanno subito avviato le ricerche del rapinatore

La vittima, in buone condizioni di salute, non si è fatto vedere dal personale medico.