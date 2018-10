Omicidio stradale a Ollolai: un 25enne del paese arrestato dai carabinieri

Ollolai (Nu), 21 Ott 2018 – Questa mattina alle ore 08:00, in località Palai, nel territorio del comune di Ollolai, un’alfa Romeo 146, condotta da un 25enne del paese, ha investito due pedoni mentre erano a passeggio.

Il conducente subito dopo l’incidente è fuggito senza prestare soccorso ai feriti. I pedoni, entrambi pensionati, sono stati subito soccorsi e trasportati all’ ospedale San Francesco di Nuoro dove purtroppo uno di loro, un 80enne, ha avuto la peggio ed è deceduto. L’altro pensionato di 70 anni non verserebbe pericolo di vita.

L’investitore, vistosamente ubriaco, si è fatto trovare successivamente presso la sua abitazione in compagnia del suo avvocato.

In seguito il responsabile è stato trasportato in ospedale per accertamenti tossicologici e alcolimetrici.

Il giovane è stato fermato con le accuse di omicidio stradale e omissioni di soccorso.