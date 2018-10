Nucleare, Usa-Russia: Donald Trump vuole un nuovo accordo sul disarmo

Washington, 21 Ott 2018 – Gli Stati Uniti, che usciranno dall’accordo sui missili nucleari siglato con l’Unione Sovietica nel 1987, vogliono nuovo accordo con Russia e Cina. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, spiegando che senza una nuova intesa gli Usa svilupperanno nuovi armamenti.

“Se la Russia e la Cina non verranno da noi e non ci diranno che nessuno di noi deve sviluppare nuovi armamenti, e invece loro continueranno a farlo, questo per noi sarà inaccettabile. E bene, noi abbiamo un sacco di soldi per giocare con le nostre forze armate”, ha aggiunto Trump. “Non saremo più solo noi ad aderire a un accordo”.

Il trattato è una delle pietre miliari del disgelo che portò alla fine della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica venne firmato nel 1987 a Washington da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov per limitare il numero dei missili dispiegati in Europa, frutto dello storico vertice tra i due leader svoltosi l’anno prima a Reykjavik.

Ora Donald Trump è pronto a rottamarlo, per spianare la strada a un riarmo degli Usa soprattutto in chiave anti-Cina. E se è vero che Mosca danni viola gli impegni presi 31 anni fa, lo strappo di Washington rischia di riaprire una nuova corsa agli armamenti e d’innescare una nuova guerra fredda con Mosca e Pechino.

Il ritiro di Washington dal trattato sul disarmo nucleare è un passo “molto pericoloso”. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, aggiungendo che la decisione presa da Donald Trump sarà “condannata” dalla comunità internazionale.