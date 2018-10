Pregiudicato cagliaritano di 47 anni arrestato dai carabinieri del Nucleo investigatori per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 20 Ott 2018 – Nel tardo pomeriggio di ieri, a Cagliari, nel quartiere di Mulinu Becciu (Via Brotzu), i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari, hanno arrestato, per detenzione fini spaccio sostanze stupefacenti e detenzione abusiva munizioni, Carlo Corso, di 47 anni, disoccupato, pregiudicato cagliaritano.

L’uomo, nell’ambito di un servizio di osservazione e seguito perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso 16 grammi circa eroina, strumenti atti confezionamento e taglio della droga, 4 cartucce cal. 9×21 e un cartuccia cal. 7,65.

Quindi Corso è stato dichiarato in arresto e termine formalità rito è stato sottoposto regime detenzione domiciliare, in attesa del rito direttissimo che si è poi svolto stamane e il giudice unico ha imposto l’obbligo di firma al pregiudicato e fissato una nuova udienza per il 24 ottobre prossimo.