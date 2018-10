Migliorare il francese in chiave turistica ancora pochi posti per il corso organizzato dalle Acli

Cagliari, 20 Ott 2018 – Un corso per approfondire la propria conoscenza della lingua francese in chiave turistica. Le Acli provinciali di Cagliari organizzano un percorso da 20 ore pensato per coloro che hanno una conoscenza minima della lingua e hanno intenzione di spenderla nel settore dell’accoglienza turistica della clientela di lingua francese.

Il corso prevede lo studio del lessico del settore turistico e l’utilizzo contestualizzato del linguaggio con simulazioni professionali. Le competenze apprese potranno essere spese nell’accoglienza in villaggi turistici, alberghi e ristoranti, come tour operators in agenzie di viaggi, responsabili di associazioni per il turismo.

Le lezioni si terranno presso la sede Acli di Quartu Sant’Elena in via Diaz 106, ogni martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30. Per partecipare è richiesta la conoscenza del francese di livello A2/B1 (non potranno iscriversi coloro che si approcciano per la prima volta alla lingua).

Questi i contenuti principali del corso: Le formule di accoglienza: i saluti, rispondere alle domande di un cliente; Aiutare un cliente a scegliere, comprare, prenotare; Organizzare percorsi turistici, promuovere escursioni, viaggi e località; Gestire le e-mail; Il lessico principale di hotel e strutture ricettive; Come prepararsi ad un colloquio di lavoro in lingua francese.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici Acli chiamando il numero 07043039 o inviando una e-mail a acliprovincialicagliari@gmail.com