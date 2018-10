Giovane pluripregiudicato di Cagliari arrestato dai carabinieri del Nas e della Stazione di Stampace per furto aggravato e guida senza patente.

Cagliari, 20 Ott 2018 – Alle ore 14.30 circa di ieri, i carabinieri del Nas di Cagliari ed i colleghi della Stazione di Ca-Stampace, hanno arrestato in flagranza di reato, Diego Luigi Melis, 24 anni, cagliaritano, pluripregiudicato, per i reati di furto aggravato e guida senza patente poiché mai conseguita.

I militari del Nas, alle precedenti ore 13.00 circa, stavano percorrendo la SS 131 direzione Or-Ca, quando, poco prima del bivio per l’aeroporto di Elmas, sono stati superati da una Fiat Brava, condotta da Melis, che viaggiava ad altissima velocità.

Il 24enne ha proseguito la marcia a folle corsa trovando un’altra vettura in corsia di sorpasso e dopo aver frenato e sbandato per evitare il tamponamento, il giovane è riuscito ad affiancare l’altra auto per superarla e, durante la manovra, ha tentato di speronarla per mandarla fuori strada.

Quindi il personale del Nas, avendo assistito alla scena e ritenendo di dover porre fine alla situazione che poteva solo degenerare, si sono posti all’inseguimento del cagliaritano e, dopo averlo raggiunto, sono riusciti ad arrestarne la folle corsa. Ma il giovane dopo essere stato fermato ha immediatamente dichiarato di non aver documenti, tantomeno la patente di guida. Lo stesso ha, inoltre, ammesso di aver rubato qualche ora prima la vettura su cui viaggiava.

A quel punto, su disposizione della centrale operativa, sono giunti sul posto i militari della stazione cc Ca-Stampace, a supporto dei colleghi del Nas.

È stato così possibile verificare l’identità del conducente, accertare che non fosse in possesso patente di guida e verificare di chi fosse l’autovettura da lui condotta, risultata effettivamente oggetto di furto.

Il pluripregiudicato è stato, infine dichiarato in arresto e terminate le formalità di rito presso la stazione cc di Stampace è stato poi accompagnato nella sua abitazione da dove è stato portato questa mattina davanti al giudice monocratico che lo ha giudicato con il rito della direttissima e poi condannato e messo agli arresti domiciliari.