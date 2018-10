Gdf Cagliari: Arrestato a Quartu S.E. un 46enne per detenzione ai fini di spaccio di droga e sequestrati 128,45 grammi di hashish, 1 grammo di marijuana e 0,8 grammi di cocaina.

Cagliari, 20 Ott 2018 – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Cagliari, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, negli ultimi giorni, alcuni interventi nel capoluogo e nella provincia.

A Carbonia, presso il Centro Intermodale di piazza Cocco, i Finanzieri hanno trovato un 16enne in possesso di 0,8 grammi di hashish. Invece presso l’aeroporto di Ca-Elmas, nel corso dei normali controlli effettuati nei confronti dei passeggeri in arrivo e partenza, le Fiamme Gialle hanno trovato un cittadino svizzero, proveniente da Roma Fiumicino, in possesso di 1 grammo di hashish.

A Cagliari, nel quartiere residenziale di Monte Urpinu, i militari hanno fermato un ragazzo di 18 anni, con un grammo di marijuana.

Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro mentre gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura.

Infine a Quartu Sant’Elena, i Baschi Verdi hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un uomo di 46 anni.

L’arresto è stata svolta al termine di un’attività di osservazione ed appostamento svolta nelle ultime settimane che aveva portato i militari ad individuare un caseggiato all’interno di un complesso residenziale interessato da un notevole via vai di veicoli, che arrivavano di fronte il portone di ingresso, sostavano alcuni minuti e poi si allontanavano: una situazione tipica dei luoghi di spaccio. E, infatti i Finanzieri, dopo aver fermato due giovani che a bordo di un’autovettura si stavano allontanando dall’abitazione ed avendo accertato che avevano appena appena acquistato stupefacente dal pusher, sono quindi entrati nell’edificio, rinvenendo 124,8 grammi di hashish, 1.655 € in contanti, 4 coltelli intrisi di sostanza stupefacente e un bilancino di precisione.

Nel medesimo contesto, sono state fermate due persone di 51 anni e 35 anni, trovati in possesso, rispettivamente, di 1,85 grammi di hashish ed una banconota da 50 € falsa e 0,8 grammi di cocaina.

L’arrestato è stato sottoposto alla direttissima questa mattina presso il Tribunale di Cagliari.

Dall’inizio dell’anno, sono 327 i soggetti segnalati alla Prefettura, 21 i denunciati e 8 gli arrestati.