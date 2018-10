Industria, semplificazione, proseguono gli incontri informativi Suape

Cagliari, 19 Ott 2018 – Proseguono gli incontri organizzati dall’Assessorato dell’Industria per presentare il nuovo software per la gestione delle pratiche SUAPE (Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia) in una versione innovativa ed integrata con gli altri sistemi. Il SUAPE è l’interlocutore unico per gli imprenditori che vogliono avviare o sviluppare un’attività in Sardegna e per i cittadini che devono realizzare un intervento edilizio. Le funzioni degli sportelli sono svolte dai Comuni o dalle Unioni di Comuni che istruiscono le pratiche e, rilasciano il provvedimento di autorizzazione finale se previsto.

Il Coordinamento regionale Suape, invece, è l’ufficio regionale che cura il portale, il software regionale, le relative funzionalità, la modulistica e l’applicazione uniforme del procedimento da parte di tutti gli soggetti coinvolti nel procedimento. In vista del rilascio imminente del nuovo sistema, l’Assessorato ha predisposto una serie di incontri informativi e formativi, nei quali vengono illustrate le nuove funzionalità e le modalità operative di presentazione delle pratiche nella nuova piattaforma. I primi incontri, ai quali hanno preso parte centinaia di operatori SUAPE si sono svolti a Oristano, Cagliari e Sassari.

Nel capoluogo turritano l’iniziativa ha interessato in modo particolare ingegneri, architetti, geometri e geologi. I prossimi appuntamenti sono previsti a Nuoro, mercoledì 24 ottobre, nella Sala auditorium della biblioteca Satta in Piazza Asproni, e a Cagliari, giovedì 25 ottobre, nell’ex sala mensa del Cplf in via Caravaggio. A Cagliari c’è già stato un primo incontro ma, visto l’ampia partecipazione e il gran numero di richieste, l’Assessorato ha deciso di ripetere l’iniziativa per permettere a tutti quelli che non hanno trovato posto di partecipare. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 10 alle 13. È necessario iscriversi e tutte le informazioni possono essere richieste per mail a suape@consulmedia.it.