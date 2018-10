Giovane di Mamoiada arrestato dai carabinieri del Nord di Cagliari per furto aggravato e resistenza a P.U.

Cagliari, 19 Ott 2018 – Nel corso della notte, a Cagliari, i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Cagliari, durante il servizio di controllo del territorio, hanno arrestato, nella flagranza dei reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale, Lorenzo Musina, di 25 anni, residente a Mamoiada.

Il giovane, dopo aver rubato una Fiat 500 parcheggiata a bordo strada nel quartiere Villanova, è stato poi intercettato dall’equipaggio del Norm in viale A. Diaz e qui, il barbaricino, accortosi dei militari, si dava alla fuga ad alta velocità percorrendo, anche in senso contrario e con il rischio di investire i pedoni, le arterie stradali del centro abitato della città ma poco dopo è stato raggiunto e bloccato.

Il ladro, a seguito della perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 2 guanti in gomma di colore nero, un cacciavite, una pinza “pappagallo”, una centralina elettronica per la gestione del motore di autoveicolo.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso presso la camere di sicurezza del comando provinciale cc, in attesa del rito direttissimo disposto dal Pubblico Ministero di turno.