Dipendente di un centro commerciale di Sestu arrestato dai carabinieri per furto aggravato.

Sestu (Ca), 19 Ott 2018 – Ieri sera, a Sestu, presso quel centro commerciale Media World, i carabinieri della locale Stazione, al termine di un mirato servizio, hanno arrestato per furto aggravato Fabrizio Pusceddu, 43 anni, di Quartu.

I militari hanno bloccato l’uomo, dipendente presso quel centro commerciale, mentre usciva dopo avere occultato in uno zaino uno smartphone dal valore di 40 euro circa, successivamente restituito alla direzione.

In seguito, Pusceddu dopo le formalità di legge in caserma è stato accompagnato nella sua abitazione dove è rimasto in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per oggi presso il Tribunale di Cagliari.