Attività dei carabinieri della compagnia di Carbonia nel territorio di competenza: due persone denunciate per porto abusivo di un’ascia e per il furto di sigarette e marijuana legale

Carbonia, 19 Ott 2018 – I carabinieri della compagnia di Carbonia, nelle ultime ore, nell’ambito di servizi disposti dal Comando Provinciale di Cagliari, al fine di garantire la sicurezza è il rispetto della legalità, mediante il controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un 33enne della cittadina, disoccupato, noto alle forze di polizia, mentre transitava in via costituente a bordo della propria autovettura. Insospettiti dall’inspiegabile atteggiamento intollerante al controllo, manifestato dal giovane, i carabinieri della Radiomobile hanno approfondito l’accertamento. Quindi i militari durante la perquisizione, hanno rinvenuto, occultata nel vano porta ruota di scorta, un’ascia tagliente lunga 28 cm. Alla luce delle evidenze emerse, per il 33enne che non ha fornito giustificazioni valide in merito, è scattata la denuncia in stato di libertà alla procura della repubblica di Cagliari per porto abusivo d’arma.

Sempre nell’ambito dell’intensificazione di tali servizi mirati al contrasto dei reati predatori, i carabinieri della stazione di Giba sono riusciti ad identificare l’autore del furto al distributore automatico di tabacchi di Piscinas, avvenuto nella notte di giovedì scorso.

Questa mattina i militari, al termine di tutti gli accertamenti investigativi condotti anche mediante la visione delle immagini della video sorveglianza presente sul luogo del reato, hanno denunciato un giovane di 19anni, originario di Carbonia ma residente a Giba, per furto aggravato.

I carabinieri hanno appurato che il giovane alle ore 4:45 di giovedì scorso, dopo aver infranto con un martello il vetro del distributore automatico della rivendita di tabacchi di Piscinas, ha rubato 5 confezioni di sigarette e 10 confezioni di marijuana di libera vendita. All’esito della perquisizione domiciliare, infatti, i militari hanno sorpreso il 19enne con la refurtiva e i vestiti utilizzati per commettere il reato.

La refurtiva è stata riconsegnata al titolare della rivendita mentre il giovane, disoccupato e con precedenti specifici, è stato denunciato all’A.G. per furto aggravato.