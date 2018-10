Un pregiudicato di 55 anni di Villacidro pubblicizza la sua droga su facebook ed i carabinieri lo arrestano

Villacidro, 18 Ott 2018 – Alle ore 13.30 di questo pomeriggio, nel corso di un servizio antidroga i Carabinieri del Norm-Aliquota Radiobobile della Compagnia di Villacidro, hanno arrestato in flagranza di Giuseppe Sulcis, 55 anni del posto, disoccupato, pregiudicato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Questa mattina, l’uomo ha messo un annuncio sul proprio profilo Facebook una fotografia raffigurante diverse dosi confezionate di marijuana, immagine che veniva in possesso anche dei Carabinieri di Villacidro che hanno rintracciato l’uomo all’interno del parco Dessì.

Quindi il pregiudicato è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di 15 dosi di marijuana, di due dosi di hashish ed un coltello a serramanico.

L’arrestato al termine delle formalità di rito, è stato riportato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani mattina.