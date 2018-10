Scoperta dai carabinieri della Stazione di Villacidro e colleghi del Noe di Cagliari autofficina priva di ogni autorizzazione, sequestrata e sanzionato il titolare.

Villacidro, 18 Ott 2018 – Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Villacidro ed i colleghi del Noe di Cagliari, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente, hanno fatto un controllo in un’autofficina sita nella via dei Mandorli, che è poi risultata priva delle prescritte autorizzazioni per l’esercizio.

A seguito delle verifiche, al titolare è stata contestata la violazione amministrativa di “esercizio di attività di autoriparazione di impresa non iscritta al Rec”, che prevede una sanzione pecuniaria di 5000 euro e tutte le attrezzature presenti venivano sottoposte a sequestro amministrativa.