Agenti della Polizia Amministrativa di Cagliari impegnati nei controlli alle attività commerciale del capoluogo e provincia.

Cagliari, 18 Ott 2018 – Proseguono costantemente i controlli alle attività commerciali da parte della Polizia di Stato con particolare riferimento alle attività di “compro oro”. Infatti, il personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, nell’ultimo periodo, soprattutto nella provincia di Cagliari, ha effettuato diversi controlli in tali esercizi, anche in ossequio alle ultime innovazioni normative previste del DL 97 del 2017.

Tra i numerosi esercizi che svolgono compravendita di oggetti preziosi controllati dal personale della Polizia di Stato, tre sono risultati non conformi al dettato legislativo.

Per tali violazioni sono state emesse sanzioni per un totale di 3.000€. Tali attività insistono, in particolare, sul territorio di Sardara, Sanluri e Sant’Antioco.

Nello stesso contesto sono stati eseguiti dei controlli a campione in alcuni circoli privati nella zona di Sanluri, all’esito dei quali sono state elevate due sanzioni amministrative per un totale di 10.000€. Nello specifico i poliziotti hanno riscontrato il frequente ricorso all’utilizzo della impropria denominazione di “circolo privato” per ovviare alla mancanza della necessaria licenza di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico che viene rilasciata dal Comune.