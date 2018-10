Vicenda Vesuvius: assessora Piras incontra sindacati

Cagliari, 17 Ott 2018 – La vicenda Vesuvius, l’azienda produttrice di materiale refrattario che fino al 2016 operava nell’area di Macchiareddu, è stata esaminata questa mattina, nella sede dell’Assessorato dell’Industria, in un incontro tra l’assessora Maria Grazia Piras, rappresentanti dell’Assessorato del Lavoro e i sindacati. L’esponente dell’esecutivo ha riferito che nell’ultimo anno e mezzo le interlocuzioni con MISE e Invitalia sono sempre stati costanti. Nell’ultimo incontro a Roma, a seguito dell’azione di scouting avviata da Regione e Invitalia, è emerso che un imprenditore è intenzionato a presentare un progetto di riavvio della produzione in un settore manifatturiero diverso da quello originario. “Si tratta di un’opportunità importante e la Regione, sia sotto il profilo degli strumenti finanziari a sostegno dell’investimento, sia per quanto riguarda le prospettive occupazionali, è impegnata a costruire un percorso che permetta di raggiungere un risultato positivo”.

Sul fronte ammortizzatori sociali, l'assessorato del Lavoro ha già sollecitato il Governo perché ci sia una proroga fino a tutto il 2019 per i lavoratori delle aree di crisi industriale, complessa e non complessa. In quest'ultima ricadono gli ex lavoratori della Vesuvius, per i quali la Giunta è disponibile a intervenire con ulteriori risorse e progetti inseriti nel Programma LavoRAS, oltre che sugli incentivi per le assunzioni. Un prossimo incontro tra Regione e sindacati è previsto per metà novembre.