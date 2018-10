Ospedale Binaghi: un ambulatorio dedicato ad interventi chirurgici a media e bassa intensità

Cagliari, 17 Ott 2018 – Un ambulatorio per effettuare visite chirurgiche per patologie di media e bassa complessità: all’ospedale Binaghi di Cagliari, da qualche settimana, è operativo un ambulatorio dove sarà possibile per i pazienti sottoporsi a visite specialistiche chirurgiche ed eseguire interventi di media e bassa complessità (varici, neoplasie della cute, malformazioni, ernie inguinali, emorroidi, ragadi, ecc). Gli interventi saranno eseguiti in regime ambulatoriale o altre forme assistenziali.

L’equipe del chirurgo Raffaele Salfi assicura che gli interventi saranno eseguiti entro 30 giorni dalla visita, con l’obiettivo di abbattere i tempi di attesa per piccoli interventi. Il personale medico e infermieristico seguirà i pazienti lungo tutto il percorso, dalla visita al decorso post-operatorio, passando attraverso l’intervento, con una presa in carico globale del paziente stesso.

Nello specifico, l’ambulatorio è dedicato a pazienti con le seguenti patologie: varici degli arti inferiori; ernie inguinali, crurali e della parete addominale; emorroidi; ragadi e fistole anali; neoplasie e neoformazioni della cute; sinus pilonidale; calcolosi della colecisti; laparoceli.

Le visite presso l’ambulatorio dell’ospedale Binaghi saranno prenotabili tramite Cup aziendale con impegnativa del medico di medicina generale con la dicitura “visita chirurgica”. Com

