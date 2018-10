Due giovani extracomunitari arrestati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 17 Ott 2018 – Ieri pomeriggio in Piazza del Carmine, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari hanno arrestato per detenzione ai fini spaccio sostanze stupefacenti Hidara Muhammed, di 21 anni, del Gambia 1997, in Italia senza fissa dimora, nullafacente, pregiudicato e Darboe Abdou, di 24 anni, nato Guinea Bissau, in Italia senza fissa dimora, nullafacente, pregiudicato.

I due giovani, nel corso di un servizio d’osservazione, sono stati notati da militari mentre cedevano sostanza stupefacente ad assuntore che a seguito della perquisizione personale sono stati trovati in possesso di una dozzina di grammi di hashish suddiviso in dosi, nonché 120 euro circa, ritenuto provento illecita attività.

Quindi gli extracomunitari sono stati dichiarati in arresto e trattenuti presso le camere di sicurezza del comando provinciale cc Cagliari, in attesa del rito direttissimo previsto per stamane.