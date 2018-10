SS 195, Pigliaru e Balzarini alla riapertura: “arteria fondamentale ripristinata in 5 giorni”

Cagliari, 16 Ott 2018 – “Così avevamo detto e così è stato fatto. In cinque giorni è stata riaperta un’arteria fondamentale per decine di migliaia di persone che si muovono da e verso Cagliari”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Francesco Pigliaru questo pomeriggio alla riapertura della strada statale 195, dove si sono appena conclusi i lavori dell’Anas per ripristinare la viabilità dopo i danni causati dal maltempo dei giorni scorsi. Insieme all’assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini, il presidente Pigliaru è stato il primo a percorrere il tratto di strada di nuovo transitabile.

“Siamo molto soddisfatti del fatto che cinque giorni siano bastati per sanare una ferita gravissima alla viabilità”, ha proseguito il Presidente. “Certamente con questo non saniamo altre ferite, anche ben più importanti, che ci ha lasciato quanto accaduto. Però questa l’abbiamo risolta, e siamo riusciti a farlo in pochissimi giorni, cosa che in Italia non è certo comune. Oggi la strada viene riaperta nei tempi stabiliti e le persone che devono viaggiare tra Cagliari e tutta questa zona, Pula, Capoterra, Sarroch – ha concluso Francesco Pigliaru -, possono farlo tornando finalmente alla normalità. È un motivo di orgoglio per tutti”. Com