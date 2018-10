Gdf Cagliari: controlli in materia di spesa pubblica. Scoperto 1 soggetto che ha indebitamente beneficiato di una borsa di studio.

Cagliari, 16 Ott 2018 – Le Fiamme Gialle della Tenenza di Muravera hanno individuato un soggetto di Villasimius che ha indebitamente usufruito di sovvenzioni statali nel settore scolastico universitario.

L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica della sussistenza dei requisiti per poter usufruire della prestazione sociale agevolata in materia di borse di studio universitarie erogate dall’E.R.S.U., controllando la corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione riguardo la consistenza reddituale e quanto censito dalle banche dati in uso al Corpo.

Le attività ispettive hanno permesso di accertare che lo studente versava in una situazione economica per cui non erano previste le concessioni delle prestazioni sociali usufruite, rientrando in una posizione reddituale ben al disopra dei limiti previsti.

Quindi i militari della Gdf hanno conseguentemente segnalato il soggetto controllato all’Ente erogatore della provvidenza pubblica per il recupero di 400 € ed irrogato all’indebito percettore sanzioni amministrative fino ad un massimo di 6.200 €.