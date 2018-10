Algerino di 21 anni già espulso dal territorio nazionale nel 2016 rientra clandestinamente in Sardegna e viene arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Cagliari

Cagliari, 16 Ott 2018 – Un algerino, Garouchi Hamza di 21 anni, è stato arrestato dal personale della Polizia di Stato di Cagliari perché ha violato le norme sull’ingresso in Italia in quanto espulso nel 2016. L’attività è stata svolta in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Nei giorni scorsi le coste meridionali della Sardegna sono state interessate da sbarchi di clandestini proventi dall’Algeria. Infatti, nel corso di della mattinata del 13 ottobre scorso, l’unità navale “Garulli” della Sezione Unità Navali della Guardia di Finanza ha intercettato e soccorso al largo della località Cala Sapone, nella zona orientale dell’isola di Sant’Antioco, un barchino con 16 cittadini algerini.

Come è noto l’attività di accoglienza prevede sin dal primo istante l’assistenza sanitaria ed il successivo trasferimento presso il Centro di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) di Monastir (CA). Analogamente a questa attività è iniziata anche quella più meticolosa legata all’identificazione degli stranieri per verificare anche la posizione sul territorio nazionale.

E in questa fase, gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione, con il necessario concorso dei poliziotti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, hanno svolto i consueti accertamenti preliminari attraverso la consultazione di diverse banche dati Interforze, da cui è emerso che il giovane extracomunitario, nel gennaio del 2016 aveva fatto ingresso irregolare in Italia, sempre in Sardegna e per il quale nel settembre del 2017 era emesso un decreto di espulsione dal Prefetto di Taranto

Quindi sulla base di questi elementi, gli investigatori della Squadra Mobile hanno svolto gli adempimenti del caso ed hanno tratto in arresto il Garouchi per aver fatto rientro nel territorio italiano prima dei 5 anni senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno.