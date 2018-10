Il Forte Village è Best Resort agli Awards 2018 di Food And Travel Italia

Pula (Ca) Forte Village, 15 Ott 2018 – Grandi emozioni sul palco degli Awards 2018 Food and Travel Italia nella esclusiva serata svoltasi Venerdì 12 Ottobre al Forte Village che ha visto la sua premiazione come miglior Resort, all’interno della categoria “Hotel dell’Anno”. “Una location da sogno dove si respira un’atmosfera particolare, dove gli occhi sono rapiti da rara bellezza in ogni angolo. Una struttura capace di innovarsi continuamente anticipando i tempi. Un’orchestra con eccellenti strumentisti” questa la motivazione presentata durante la consegna dell’award ritirato da Lorenzo Giannuzzi, Amministratore Delegato e General Manager da 25 anni.

A questo importante riconoscimento, si aggiungono quelli consegnati a due membri dello staff del Resort: Sofia Carta, degustatore ufficiale AIS al Forte Village dal 2013, proclamata “Sommelier dell’anno” ex aequo con Gianni Sinesi e Giuseppe Collu, Maître presso il Cavalieri, uno dei 21 ristoranti all’interno del Resort nel quale lavora da più di 40 anni, che ha ottenuto il primo posto come “Maitre dell’anno” ex aequo con Matteo Zappile.

Afferma Lorenzo Giannuzzi: “E’ per noi motivo di grande orgoglio ottenere il riconoscimento di miglior Resort ed essere stati scelti per ospitare questo evento esclusivo che, speriamo, possa diventare il primo di una lunga serie. Il Forte Village offre un percorso gastronomico senza pari grazie ai numerosi chef stellati che, durante l’estate, contribuiscono a deliziare i palati dei suoi ospiti e, ai più di 20 ristoranti, 100 chef e una cantina con 600 etichette selezionate tra le eccellenze italiane e internazionali che caratterizzano la sua offerta”.

I prestigiosi Awards 2018 di Food and Travel Italia, edizione italiana del primo magazine a livello internazionale che si occupa di enogastronomia, beverage, viaggi gourmet e turismo di alto profilo, nelle figure di Pamela Raeli come Editore e di Marco Sutter come Direttore responsabile, rappresentano la prima edizione di un evento che nasce con lo scopo di celebrare le eccellenze italiane ed internazionali che si sono contraddistinte durante l’anno e che ha visto la partecipazione di circa 200 invitati. I premi, assegnati sulla base delle preferenze dei lettori del magazine, hanno interessato diverse categorie: oltre all’Hotel dell’anno, con le sottocategorie In città, Fuori Città, Agriturismo e B&B, Resort e Spa e al Ristorante dell’anno, con le sottocategorie Classico, Emergente, Osterie/Trattorie e Stellato, gli Awards di Food and Travel Italia hanno premiato i professionisti distintisi nel 2018: Enologo, Cantina, Chef, Pizzaiolo Maestro Gelatiere, Maître, Sommelier. Sono, inoltre, stati esaltati i prodotti e le aziende e organizzazioni di eccellenza nelle categorie vino, materia prima, pasticceria, scuola di cucina e di alta formazione di sala, wedding planner, compagnia aerea, compagnia di crociera, tour operator, location, destinazione, regione, territorio e città gastronomica dell’anno. Com