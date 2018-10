Già ai domiciliari pregiudicato di Siniscola trovato fuori dalla sua abitazione: nuovamente arrestato dai carabinieri per evasione

Siniscola (NU), 15 Ott 2018 – I Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno arrestato un 35enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, perché colto nella flagranza di reato per evasione.

Il pregiudicato, infatti, sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato scoperto lontano dalla propria abitazione senza autorizzazione. Quindi i Carabinieri della Stazione del paese alla luce delle evidenze emergenti dalla flagranza di reato, il 35enne è stato dichiarato in arresto e, dopo l’espletamento delle formalità di rito, è stato riaccompagnato nella sua abitazione dove rimarrà ancora agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima di convalida.