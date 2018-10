Gdf Sarroch: scoperta evasione fiscale per quasi €. 250.000.

Sarroch (Ca), 15 Ott 2018 – I militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Sarroch hanno concluso due verifiche fiscali nei confronti di due imprese (società agricola e ditta individuale) risultando essere, per i periodi d’imposta 2015 e 2016, evasori totali avendo occultato al fisco ricavi per complessivi €. 248.754,00 ed una IVA dovuta per complessivi €. 5.523,00.

L’attività ispettiva nei confronti della società agricola trae spunto da una preliminare attività di riscontro di dati estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo che ha permesso di accertare che l’azienda agricola, operante nel settore della coltivazione, allevamento di animali ed attività connesse (agriturismo), ha venduto il fabbricato ad uso strumentale dell’attività agrituristica non dichiarando al fisco i proventi percepiti per € 210.000,00.

La ditta individuale operante nel settore delle demolizioni e delle ristrutturazioni, ha invece operato nel periodo d’imposta 2016, occultando al fisco ricavi per complessivi €. 38.754,00 e non dichiarando I.V.A. dovuta per complessivi €. 5.523,00.

Per entrambe le imprese è stata inoltrata proposta alla competente agenzia delle entrate, di applicazione della misura cautelare finalizzata a tutelare le pretese erariali.