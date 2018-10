“Finché morte non ci separi”: seminario sulla stallking alla Mem

Cagliari, 15 Ott 2018 – Si parlerà di stalking sabato 20 ottobre alle 17,30 presso lo Spazio Eventi al primo piano della MEM – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164 a Cagliari, dove verrà ospitato il seminario informativo gratuito “Finché morte non ci separi”, incentrato sugli aspetti giuridici e psicologici delo stalking e della dipendenza affettiva.

Verranno passate in rassegna varie tematiche sull’argomento e in particolare: Riconoscere la dipendenza affettiva, Identikit della vittima e del carnefice, Risvolti patologici per l’individuo e la coppia, Profili giuridici della dipendenza affettiva: stalking e maltrattamenti, Strumenti di tutela a favore delle vittime, Come liberarsi dalla manipolazione e costruire una relazione sana.

Interverranno all’iniziativa la poscoloca Claudia Demontis e il magistrato Elisabetta Patrito.

Condividi su...